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ОКР не получал приглашения для участия в Азиатских играх

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация не получала приглашения на Азиатские игры.
ОКР не получал приглашения для участия в Азиатских играх
  • РИА Новости

«В рекомендациях МОК чётко прописано, что спортсмены не имеют права представлять ни свою национальную федерацию, ни свой национальный комитет. Выглядит достаточно странной гипотетическая возможность организованного выступления на этих соревнованиях. Больше сказать не могу, до тех пор пока ОКР не получит приглашения на это мероприятие», — цитирует Позднякова РИА Новости

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

31 мая Бах заявил, что спортивные федерации выполнили рекомендации МОК по россиянам.

Ранее Поздняков сообщил, что организация старается донести до МОК нелегитимность их рекомендаций.

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