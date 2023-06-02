Поздняков заявил, что ОКР пытается донести МОК мнение о нелегитимности рекомендаций

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация старается донести до Международного олимпийского комитета (МОК) нелегитимность их рекомендаций.

«Стараемся донести до них нашу позицию, что те рекомендации и подходы, которые они демонстрируют, являются неприемлемыми и нелегитимными», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

31 мая Бах заявил, что спортивные федерации выполнили рекомендации МОК по россиянам.

Ранее Поздняков высказался о скором возвращении российских спортсменов к международным турнирам.