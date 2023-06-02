Поздняков заявил, что ОКР пытается донести МОК мнение о нелегитимности рекомендаций
- РИА Новости
«Стараемся донести до них нашу позицию, что те рекомендации и подходы, которые они демонстрируют, являются неприемлемыми и нелегитимными», — приводит слова Позднякова РИА Новости.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
31 мая Бах заявил, что спортивные федерации выполнили рекомендации МОК по россиянам.
Ранее Поздняков высказался о скором возвращении российских спортсменов к международным турнирам.