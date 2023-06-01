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Поздняков заявил, что не сомневается в возвращении россиян к международным турнирам

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о скором возвращении российских спортсменов к международным турнирам.
Поздняков заявил, что не сомневается в возвращении россиян к международным турнирам
  • AFP

«Я абсолютно уверен, что тучи рассеются, справедливость восторжествует, наши спортсмены вернутся на международные арены со всей атрибутикой, флагом, гимном, как это было на сегодняшнем мероприятии. Для юных спортсменов важно общение с теми, кто уже добился больших успехов на олимпийской арене», — цитирует Позднякова РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

31 мая Бах заявил, что спортивные федерации выполнили рекомендации МОК по россиянам.

Ранее председатель Олимпийского комитета Финляндии Ян Вапаавуори заявил, что МОК занимает пророссийскую позицию.

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