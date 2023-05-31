Глава НОК Финляндии заявил, что МОК занимает пророссийскую позицию

Председатель Олимпийского комитета Финляндии Ян Вапаавуори заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) занимает пророссийскую позицию.

«В целом можно констатировать, что МОК был пророссийским на протяжении всего конфликта.

Тот факт, что в отношении России и Белоруссии были приняты жёсткие меры, является результатом того, что отдельные страны, национальные олимпийские комитеты оказали давление», — приводит слова Вапаавуори Ilta-Sanomat.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что власти Италии одобрили рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к турнирам.