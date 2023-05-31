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Глава НОК Финляндии заявил, что МОК занимает пророссийскую позицию

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Председатель Олимпийского комитета Финляндии Ян Вапаавуори заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) занимает пророссийскую позицию.
Глава НОК Финляндии заявил, что МОК занимает пророссийскую позицию
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«В целом можно констатировать, что МОК был пророссийским на протяжении всего конфликта.

Тот факт, что в отношении России и Белоруссии были приняты жёсткие меры, является результатом того, что отдельные страны, национальные олимпийские комитеты оказали давление», — приводит слова Вапаавуори Ilta-Sanomat.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что власти Италии одобрили рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к турнирам.

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