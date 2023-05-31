Бах заявил, что спортивные федерации выполнили рекомендации МОК по россиянам

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортивные федерации выполнили рекомендации по россиянам.

«Отдельные страны стараются разделить глобальное спортивное движение, поэтому наша автономия находится под угрозой. Единство является фундаментальной ценностью для мирового спорта в эти тяжёлые времена. Самый актуальный пример — решения относительно участия нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом. За это я хотел бы поблагодарить совет Ассоциации летних олимпийских международных федераций, за его очень ясную декларацию, в которой отмечается необходимость разделения спорта и политики», — приводит слова главы МОК РИА Новости.

Бах заявил, что международные спортивные федерации доказали, что рекомендации МОК по допуску россиян на соревнования выполнимы.

«Сложившаяся ситуация — вызов для каждой спортивной федерации, речь идёт о строгих условиях. Но многие федерации доказали, что это возможно, организовали турниры, в том числе чемпионаты мира, применив на практике рекомендации МОК и успешно проведя соревнования», — подытожил он.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее председатель Олимпийского комитета Финляндии Ян Вапаавуори заявил, что МОК занимает пророссийскую позицию.