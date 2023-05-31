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Бах заявил, что спортивные федерации выполнили рекомендации МОК по россиянам

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортивные федерации выполнили рекомендации по россиянам.
Бах заявил, что спортивные федерации выполнили рекомендации МОК по россиянам
  • AP

«Отдельные страны стараются разделить глобальное спортивное движение, поэтому наша автономия находится под угрозой. Единство является фундаментальной ценностью для мирового спорта в эти тяжёлые времена. Самый актуальный пример — решения относительно участия нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом. За это я хотел бы поблагодарить совет Ассоциации летних олимпийских международных федераций, за его очень ясную декларацию, в которой отмечается необходимость разделения спорта и политики», — приводит слова главы МОК РИА Новости.

Бах заявил, что международные спортивные федерации доказали, что рекомендации МОК по допуску россиян на соревнования выполнимы.

«Сложившаяся ситуация — вызов для каждой спортивной федерации, речь идёт о строгих условиях. Но многие федерации доказали, что это возможно, организовали турниры, в том числе чемпионаты мира, применив на практике рекомендации МОК и успешно проведя соревнования», — подытожил он.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее председатель Олимпийского комитета Финляндии Ян Вапаавуори заявил, что МОК занимает пророссийскую позицию.

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