Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Васильев уверен, что Россия не должна ехать на Олимпиаду-2024 на условиях МОК

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на ОИ-2024.
Васильев уверен, что Россия не должна ехать на Олимпиаду-2024 на условиях МОК
  • Gettyimages.ru

«Какие беженцы? Это просто унижение. Бах пытается безуспешным образом выправить ситуацию, но то, что они предлагают сейчас, — безумие. Конечно, на такое соглашаться ни в коем случае нельзя», — цитирует Васильева РИА Новости.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом МОК и будут называться «нейтральными атлетами». Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала «унижением» возможный допуск россиян до ОИ-2024 на условиях команды беженцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить