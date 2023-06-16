Васильев уверен, что Россия не должна ехать на Олимпиаду-2024 на условиях МОК
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«Какие беженцы? Это просто унижение. Бах пытается безуспешным образом выправить ситуацию, но то, что они предлагают сейчас, — безумие. Конечно, на такое соглашаться ни в коем случае нельзя», — цитирует Васильева РИА Новости.
16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом МОК и будут называться «нейтральными атлетами». Спортсмены должны подать заявки на участие лично.
Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.
28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала «унижением» возможный допуск россиян до ОИ-2024 на условиях команды беженцев.