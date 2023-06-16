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Журова назвала «унижением» возможный допуск россиян до ОИ-2024 на условиях команды беженцев

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже на тех же условиях, какие предусмотрены для команды беженцев.
Журова назвала «унижением» возможный допуск россиян до ОИ-2024 на условиях команды беженцев
  • РИА Новости

«Считаю, что в данном случае нужно дождаться официального коллегиального решения МОК по этому вопросу. Потому что, когда появляется какая-то не совсем правдивая информация, как в данном случае, в МОК начинают злиться и действительно задумываться над таким решением.

И если такое произойдёт, то вряд ли наши спортсмены пойдут на такое унижение. Как на такое можно будет согласиться великой России? Мы никуда не бежим, поэтому никакого статуса беженцев быть не может», — заявила Журова RT.

Ранее в ОКР назвали домыслом информацию о допуске россиян на ОИ-2024 на условиях команды беженцев.

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