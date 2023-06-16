В ОКР назвали домыслом информацию о допуске россиян на ОИ-2024 на условиях команды беженцев
- РИА Новости
«Домыслы СМИ, тем более таких как данный первоисточник, мы точно комментировать не будем», — передаёт слова представителя ОКР Sport24.
По информации агентства «Весь спорт», россиян допустят на ОИ-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. Российские атлеты будут выступать под флагом МОК и называться «нейтральными атлетами». Спортсмены должны подать заявки на участие лично.
Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.
Ранее Олег Матыцин заявил, что участие россиян в Олимпиаде в статусе беженцев разрушит систему спорта.