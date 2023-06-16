Матыцин: участие россиян в Олимпиаде в статусе беженцев разрушит систему спорта
- РИА Новости
«Надо сделать юридическую оценку предложений МОК, насколько это соотносится с хартией и правами человека. Но если все так, то это политика разрушения национальной системы спорта», — приводит слова Матыцина РИА Новости.
16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне будут выступать под флагом МОК и назовутся «Нейтральными атлетами».
Спортсмены должны подать заявки на участие лично. Если МОК утвердит заявку, то участник должен будет прекратить участие в национальных турнирах.
Ранее Матыцин высказался о санкциях со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций.