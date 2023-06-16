Матыцин: участие россиян в Олимпиаде в статусе беженцев разрушит систему спорта

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на новость о том, что россиян допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

«Надо сделать юридическую оценку предложений МОК, насколько это соотносится с хартией и правами человека. Но если все так, то это политика разрушения национальной системы спорта», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне будут выступать под флагом МОК и назовутся «Нейтральными атлетами».

Спортсмены должны подать заявки на участие лично. Если МОК утвердит заявку, то участник должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

Ранее Матыцин высказался о санкциях со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций.