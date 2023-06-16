Матыцин сравнил российский спорт с ребёнком, которого выгнали на улицу

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о санкциях со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций.

«Это не олимпийская семья. Если это семья, то ведите себя по-другому. А то это как с ребёнком — иди поголодай на улицу, исправься», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Матыцин заявил, что от отстранения российских атлетов больше пострадали международные федерации.