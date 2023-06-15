Матыцин: международное спортивное сообщество осознает ценность участия наших спортсменов

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что от отстранения российских атлетов больше пострадали международные федерации.

«Мы не считаем, что для нас нынешняя ситуация — это провал. Для международного спорта отсутствие наших спортсменов пошатнуло коммерческую составляющую и зрительский интерес, а также авторитет турниров. Я уверен, что мы выйдем из этого этапа ещё более сильными. Международное спортивное сообщество осознает ценность участия наших спортсменов.

Ни одно соревнование, которое мы предлагаем, не называем альтернативным. Мы не собираемся создавать никакой альтернативы спортивным федерациям и Международному олимпийскому комитету. Мы самодостаточная страна», — заявил министр.

Ранее Матыцин заявил, что российский спорт обладает «мощным фундаментом» и «имеет ресурсы» для развития в условиях санкций.