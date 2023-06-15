Матыцин заявил, что российский спорт обладает «мощным фундаментом»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о ситуации в российском спорте в условиях международных санкций.

«Россия — богатейшая страна со своей культурой и победами. У нашего спортивного здания есть мощный фундамент. Я уверен, что сейчас у нас временные трудности. Они помогают нам осознать, что у нас есть свои ресурсы, а также доказать, что отечественная система спорта является одной из самых прочных и успешных.

Наш «собственный сок» очень мощный и калорийный. Когда наши сборные выступали на международных турнирах, то они в основном были за рубежом. Российская публика не видела наших звёзд. Сегодня, когда спортсмены вернулись, мы видим, как авторитетно принимаются звания чемпиона России и спартакиады. Растёт конкуренция — молодые юниоры наступают на пятки лидерам. Это всё идёт во благо развитию», — сказал министр.

Ранее Матыцин назвал достойным выступление России на этапе Гран-при по дзюдо в Душанбе.