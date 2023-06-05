Матыцин назвал достойным выступление России на этапе Гран-при по дзюдо в Душанбе

Министр спорта Олег Матыцин считает, что сборная России показала отличный результат на этапе Гран-при по дзюдо в Таджикистане.

«Наши дзюдоисты достойно выступили на соревнованиях в Душанбе и стали победителями неофициального командного зачёта. Медалистами стали призёры Игр, чемпионатов и первенств мира и Европы», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, достижения отечественных спортсменов стали возможны благодаря эффективной работе руководства Федерации дзюдо России (ФДР), тренерского штаба на всех этапах подготовки сборной.

«От всей души поздравляю наших чемпионов и призёров и желаю много новых побед», — добавил Матыцин.

Сборная России по дзюдо стала победительницей общего зачёта этапа Гран-при в Душанбе.

Российская команда завоевала 11 медалей (пять золотых, четыре серебряные, две бронзовые). Второе место заняла сборная Таджикистана (3-3-1), третье — Германии (1-2-0).

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты выступят на трёх международных турнирах в июне.







