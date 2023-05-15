Российские дзюдоисты выступят на трёх международных турнирах в июне

Старший тренер мужской сборной России по дзюдо Арсен Галстян сообщил о планах команды.

«В июне у нас запланированы турниры в Таджикистане, Казахстане и Монголии. С составом на эти старты будем определяться по мере готовности ребят. А пока ждём 20 мая, когда все соберёмся на сборе», — цитирует Галстяна ТАСС.

Напомним, что сборная России выступила на чемпионате мира — 2023 в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов к Олимпиаде 2024 года в Париже.

Ранее дзюдоист Инал Тасоев высказался о поражении в финале чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг.