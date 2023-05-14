Дзюдоист Тасоев: ехал на чемпионат мира за золотом, но что-то пошло не так
- РИА Новости
«Я расстроен. Интересная штука: когда борешься за бронзу, ты побеждаешь в схватке, а когда становишься серебряным призёром — проигрываешь. Я ехал сюда за золотом, был уверен, что выиграю, но что‑то пошло не по плану», — цитирует Тасоева «Матч ТВ».
В финале соревнований россиянин уступил трёхкратному олимпийскому чемпиону французу Тедди Ринеру.
Сборная России выступает на чемпионате мира в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов на Олимпиаду 2024 года в Париже.
Ранее Арман Адамян дал понять, что будет стремиться завоевать золотую медаль Олимпийских игр по дзюдо.