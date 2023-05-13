Дзюдоист Адамян назвал золото Олимпиады своей главной целью
«Я был чемпионом Европы, стал чемпионом мира. Остались только Олимпийские игры, и это моя цель», — цитирует Адамяна ТАСС.
Он также подчеркнул, что до сих пор не может осознать, что стал чемпионом мира.
«Таких ощущений я ещё не испытывал. Я очень серьёзно готовился, был в идеальной форме», — заключил Адамян.
Российский дзюдоист одержал победу на чемпионате мира по дзюдо в Катаре в весовой категории до 100 кг. Адамян в финальной схватке победил чеха Лукаша Крпалека.
Сборная России выступает на ЧМ в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов на Олимпиаду 2024 года в Париже.
Ранее в Госдуме назвали инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо неспортивным поведением.