Дзюдоист Адамян назвал золото Олимпиады своей главной целью

Россиянин Арман Адамян дал понять, что будет стремиться завоевать золотую медаль Олимпийских игр по дзюдо.

«Я был чемпионом Европы, стал чемпионом мира. Остались только Олимпийские игры, и это моя цель», — цитирует Адамяна ТАСС.

Он также подчеркнул, что до сих пор не может осознать, что стал чемпионом мира.

«Таких ощущений я ещё не испытывал. Я очень серьёзно готовился, был в идеальной форме», — заключил Адамян.

Российский дзюдоист одержал победу на чемпионате мира по дзюдо в Катаре в весовой категории до 100 кг. Адамян в финальной схватке победил чеха Лукаша Крпалека.

Сборная России выступает на ЧМ в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее в Госдуме назвали инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо неспортивным поведением.