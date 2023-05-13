Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дзюдоист Адамян назвал золото Олимпиады своей главной целью

Короткая ссылка
Россиянин Арман Адамян дал понять, что будет стремиться завоевать золотую медаль Олимпийских игр по дзюдо.

«Я был чемпионом Европы, стал чемпионом мира. Остались только Олимпийские игры, и это моя цель», — цитирует Адамяна ТАСС.

Он также подчеркнул, что до сих пор не может осознать, что стал чемпионом мира.

«Таких ощущений я ещё не испытывал. Я очень серьёзно готовился, был в идеальной форме», — заключил Адамян.

Российский дзюдоист одержал победу на чемпионате мира по дзюдо в Катаре в весовой категории до 100 кг. Адамян в финальной схватке победил чеха Лукаша Крпалека.

Сборная России выступает на ЧМ в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее в Госдуме назвали инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо неспортивным поведением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить