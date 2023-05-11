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В Госдуме назвали инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо неспортивным поведением

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Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на то, что российских болельщиков попросили покинуть свои трибуны на чемпионате мира по дзюдо в Дохе (Катар).
В Госдуме назвали инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо неспортивным поведением
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«Неспортивное поведение наших коллег из других федераций, которые донесли организаторам, что есть болельщики с георгиевскими ленточками. Они вели себя достойно, не было никаких лозунгов, криков, скандалов, проявили свою позицию по отношению к памяти народа», — цитирует Свищёва «СЭ».

По информации Inside the Games, российские болельщики покинули свои места в зрительском зале из-за георгиевских лент. Сначала организаторы попросили их убрать, а после отказа велели россиянам покинуть арену. Они не смогут больше посещать соревнования.

Ранее Светлана Журова назвала провокацией инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо.

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