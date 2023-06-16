Мамиашвили: предложение выступить на ОИ на условиях команды беженцев разрушит спортсменов

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал информацию о том, что россиян допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

«Не знаю, как это можно комментировать. Только если выразиться нецензурно. Есть три буквы, которые прекрасно характеризуют данное предложение. Ну как это можно себе представить? Российские борцы никогда в жизни не пойдут на то, чтобы участвовать в Олимпиаде в статусе беженцев. Да сами они беженцы! Наша сборная однозначно при таких условиях в Париж не поедет.

Подобные требования не только унижают гражданское и человеческое достоинство спортсменов, но и разрушают их как личностей. Я не знаю, что ещё может прийти в голову этим безумцам из МОК. Но я хочу отметить, что в мире борьбы отношение к нам нормальное. Например, сейчас на первенстве Европы среди атлетов не старше 17 лет во время технического совещания, где собрались представители всех стран, кроме Украины, когда объявили, что сборные России и Белоруссии допущены к соревнованиям, это было встречено бурными аплодисментами», — сказал Мамиашвили RT.

Ранее в ОКР назвали домыслом информацию о допуске россиян на ОИ-2024 на условиях команды беженцев.