Чен назвала «бредятиной» возможный допуск россиян к Олимпиаде в статусе беженцев

Бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала новость о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже в статусе беженцев.

«Это полная бредятина и собачья чушь — если на такое решится МОК! К счастью для всех, пока эта информация не подтверждена. И, мне кажется, никто и никогда не согласится поехать на Олимпийские игры в условиях беженцев. Совершенно непонятно, кто мог до такого додуматься. Это неприемлемо.

Наверняка это всё исходит от политиков. Потому что именно они оказывают активное давление на те спортивные федерации, которые выполняют рекомендации МОК по допуску россиян. И один из способов этого давления — подобные вбросы или же банальная невыдача виз тем, кого уже допустили», — заявила Чен RT.

Ранее в ОКР назвали домыслом информацию о допуске россиян на ОИ-2024 на условиях команды беженцев.