Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Немов: фактически россиян лишают возможности выступить на ОИ-2024 в Париже

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов отреагировал на информацию о том, что россиян допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.
Немов: фактически россиян лишают возможности выступить на ОИ-2024 в Париже
  • РИА Новости

«Это уже совсем за гранью. Как это: не принимать помощь той страны, в которой тренируешься и где выступаешь? Мягко говоря, это несправедливо. Так поступать просто нельзя. Фактически россиян лишат возможности выступить на Олимпийских играх в Париже. Другого вопроса и быть не может.

Не думаю, что кто-то из наших гимнастов согласится на данные условия. К сожалению, это абсолютно неприемлемые на сегодняшний день условия. Как люди должны отказываться от внутренних соревнований, если им нужно отобраться в сборную? Как им не получать помощь от национальной федерации, если требуются лекарства, условия для тренировок и т. д.?» — заявил Немов RT.

Ранее в ОКР назвали домыслом информацию о допуске россиян на ОИ-2024 на условиях команды беженцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить