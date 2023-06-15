«Будет живая конкуренция»: Борис Ротенберг — о «24 часах Ле-Мана» в России, новом болиде BR03 и задачах «Сочи»

В России постараются создать для гонщиков такие условия для развития, чтобы после снятия ограничений они могли успешно выступать за рубежом. Об этом рассказал в интервью RT основатель SMP Racing Борис Ротенберг. Он рассказал, как проходит импортозамещение в автоспорте и какие соревнования планируется проводить в ближайшее время в Сочи и под Петербургом. Также президент футбольного клуба «Сочи» объяснил, что ждёт от Дмитрия Хохлова на посту главного тренера команды.

«Справедливость восторжествует»

— ПМЭФ проводится в дни, когда российский спорт пребывает в опале, равной которой возможно не было в истории. Вы, как человек причастный сразу к нескольким видам, ощущаете на себе это давление?

— Конечно. Я и все спортсмены его чувствуют. Считаю всё происходящее абсолютно неправомерным. По всем международным правилам недопустимо то, что делается в Европе с международными федерациями. Спорт — эта та сфера, которая должна быть вне политики, как и культура. Однако если организаторы уже отменяют поездки Валерия Гергиева в некоторые страны, то что говорить об атлетах. Но думаю, это поправимо. Уверен, правда и справедливость восторжествуют. Всё вернётся в своё русло, и мы объединимся.

— То есть вы верите, что здравый смысл возобладает?

— Да, я же общаюсь с представителями федераций. Они за нас, за участие спортсменов в соревнованиях. Все отстранения — просто политический инструмент, который направлен на озлобление людей. Наши атлеты хотят выступать. Не просто же так они проходят целые циклы подготовки к внутренним первенствам, затем к чемпионатам мира и континента, Олимпийским играм.

При этом положительное движение с допуском россиян есть. Нашим теннисистам везде разрешают играть, а некоторые юношеские команды ездят на международные турниры даже с флагом и гимном.

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— При этом на соревнования не хотят допускать спортсменов, которые тренируются в ЦСКА и «Динамо».

— Сейчас этих организаций уже давно нет в том виде, в каком они были изначально созданы. Везде присутствуют частные инвестиции. Не разрешать спортсменам выступать из-за принадлежности клубу — нонсенс. Это против логики. Атлеты тренируются, чтобы участвовать в соревнованиях, а не ходить и попрашайничать у федераций допуск. Так там ещё и просят подписать декларации против СВО.

— Получается, от спортсмена требуют его политической позиции. Насколько это правильно?

— Я не знаю содержание бумаг, которые просят подписать. Но это неправомерная история: насилие над личностью, нарушение международного права. Нечто несопоставимое со спортом и жизнью человека. Тот, кто родился в России, хочет выступать под своим флагом, слышать свой гимн. И борется ради того, чтобы доказать — мы самые сильные в мире.

— В то же время Россия активно переориентируется на Азиатско-Тихоокеанский регион. Как это отражается на бизнесе и спорте?

— Самое главное, что идёт развитие. Не важно, в каком направлении. Чем больше дружественных стран будут с нами сотрудничать, тем лучше. Когда-нибудь и остальные государства поймут, что лучше быть здесь, рядышком, а не обособиться и гавкать что-то из-за угла. Развитие необходимо, и мы рады взаимодействию с азиатским регионом. Другой вопрос, что они к нам пока не очень активно едут. Но это временно.

— Насколько сильно пострадал российский автоспорт в условиях санкций, ведь ни для кого не секрет, что большинство деталей и технологий приобреталось за границей?

— В 2012 году я основал SMP Racing — команду, которая участвовала в соревнованиях, и параллельно — BR Engineering — для разработки российских гоночных автомобилей. Первая машина создавалась вместе с итальянским конструктором Паоло Катоне. Наши ребята, которые остаются в компании, также с ним сотрудничали, набирались опыта. И это был российский автомобиль. Мы уже тогда пытались поставить свои комплектующие: тяги, сидения, много всего прочего. Хотя большая часть, конечно, оставалась импортной. Наш прототип класса LM P2 практически никому не проигрывал.

Потом мы решили подняться выше. И построили BR01, её произвела итальянская «Даллара». Это компания, которая строит практически все спортивные машины: GT, «Формула-1», «Формула-2». У них огромный цех и есть гигантский симулятор, на который можно ставить готовый автомобиль и пробовать её практически на всех трассах.

Мы открыли там свой цех, куда приезжали наши специалисты. Отправляли туда студентов, чтобы они учились. И собирали машину. Она, в принципе, не проигрывает никому. И то, что нас в 2019-м году на «24 часах Ле-Мана» объехали две гибридные Toyota — не страшно. Поскольку Toyota — это огромный завод. И много миллионов тратится, чтобы создать один автомобиль. Мы пришли третьими, а среди негибридных машин и вовсе стали первыми, потому что у нас турбинный двигатель.

— Но гибрид — это же немного нечестно?

— Когда проводили тренировки, то ехали с ними с отставанием всего в одну секунду. Не знаю, чтобы они с собой сделали, если бы мы их вдруг обыграли (смеётся). Я ребят наградил как победителей. Вручил Rolex с надписью: «Чемпионы «24 часов Ле-Мана» из негибридных машин».

Борис Ротенберг о первых российских болидах

«Хотим сделать свои «24 часа Ле-Мана»

— Вы говорили, что хотите сделать свой собственный симулятор. Какова его судьба?

— Если продолжать рассказ хронологически, то после этих прототипов мы создали BR03, который представлен на ПМЭФ. Это гоночная машина, но удешевлённая по сравнению с предыдущими. Пытаемся сделать импортозамещение. Производим свои запчасти. Работаем с заводом ТМК: он нам делает тяги. Сами доводим до ума двигатель. Взяли за основу Nissan, но изменили всю голову и нижнюю часть, поршни. Стремимся к тому, чтобы уже создать свой. BR03, получается, тестовая модель, на основе которой пытаемся сконструировать что-то новое и потом внедрить в автоспорт и автопром.

— В 2021-м вы планировали сделать BR03 доступным и говорили, что одна из дальнейших задач — создание серии гонок на выносливость на одинаковых экземплярах.

— Планируем провести в Сочи гонку в следующем году между Играми Будущего и фестивалем молодёжи. Мы туда привезём как можно больше BR03, что успеем сделать. Пока собрано четыре машины.

Конечно, была идея организовать монокубок. Но нужны пилоты, длительное тестирование. К тому же машина модернизируется, облегчается. Процесс идёт, но пока монокубок — вопрос будущего.

Однако идей много. Так, недавно под Петербургом на трассе «Игора Драйв» организовали соревнования Endurance SMP Racing: четырёх и шестичасовые гонки. И в планах сделать свой Ле-Ман или там, или в Сочи.

На эти соревнования, кстати, привозили два Mersedes стоимость 1 млн евро каждый. У них мощности в два раза больше, чем у BR03. Но наши болиды их объехали за счёт аэродинамики, хотя по цене составляют одну десятую процента от зарубежных авто.

— То есть ждём гонку весной?

— Да, постараемся к марту запустить то, что на данный момент возможно. В частности, хотим забрать автомобили, которые конструировали для «Формулы-4». В своё время проводили вместе с финнами соревнования для ребят, которые с картинга пересаживаются в первую формульную машину. Организовывали гонки в Скандинавии, так как там много трасс, в Нидерландах, России и других странах. Был полноценный европейский чемпионат. Специально для него создали 15 для себя и 10 — для европейцев. Все наши машины сейчас в рабочем состоянии, их сейчас немного модернизируют и потом попробуем каким-нибудь образом привезти автомобили сюда, и тогда у нас дети после картов также смогут развиваться. То, что было в Европе, мы сейчас сделаем в России. Только будет лучше. И затем, когда калитка откроется, наши пилоты смогут успешно выступать в любом турнире.

— То есть будет постепенное развитие наших спортсменов?

— Да, и в то же время развитие своих машин. Какие-то BR03 можно будет также пустить в «Формулу-4». Будет более динамичная, живая конкуренция.

Борис Ротенберг о ближайших планах в автоспорте

«Самое главное в футболе — навести порядок в судействе»

— Несколько дней назад клубы РПЛ предложили включить вас в Исполком РФС. Насколько это значимо в личном плане?

— Я дал согласие. Конечно, была конкуренция… Для меня самое главное навести порядок в работе арбитров. Без нормального правильного судейства ни в одном виде спорта не получишь стопроцентно прозрачного результата. Я бы с удовольствием занялся данным направлением.

— А что бы вы в первую очередь сделали?

— У нас проблема в том, что одни и те же действия арбитры по-разному трактуют. Одним дают красные карточки, другим — жёлтые, а третьим — вообще ничего. Хотя есть VAR, ракурсы с разных камер. Нужно, чтобы было больше спортивной составляющей, самой игры в футбол, а не придумывалось, как добиться наказания соперника.

— Но это же человеческий фактор.

— Значит, нужно сделать судьям достойную зарплату. Или, наоборот, наказывать рублём. Хотя это делается сейчас… Но они по пять матчей не работают, а потом возвращаются и творят то же самое. Здесь, конечно, надо думать. У арбитров в голове должно быть не только судейство, но и спорт. Они должны бороться за футбол в целом, а не одну конкретную команду или тренера.

— Для самого «Сочи» нынешний сезон, в отличие от предыдущего, когда было завоевано серебро, получился достаточно средним. Насколько вы довольны его итогом, учитывая тот факт, что в команде сменились три тренера?

— Поэтому три тренера и сменились, что сезон не очень удачный. Будем развиваться, смотреть. Не хочется возвращаться снова к этой теме… Просто один тренер сделал много хорошего в клубе, но не соединил это с основной командой. Второй, наоборот, где-то пережал. И теперь пришёл третий, который пытается вернуть то, что было создано ранее. В прошлом году мы были одной из самых играющих команд. Мяч держался, много атаковали. Пришёл тренер (Курбан Бердыев — RT), который решил вернуться в защиту. Но это не наш футбол, и мы договаривались совсем о другом.

— Каков кредит доверия у нынешнего наставника — Дмитрия Хохлова?

— Я Диму знаю давно знаю, ещё когда сам работал в «Динамо», а он выиграл молодёжный чемпионат России. Его подход как тренера мне нравится. Но главное — удастся ли ему объединить команду. В футболе есть четыре вещи, ради которых футболисты выходят играть. Они бьются за семью, за клуб, за тренера и за страну. Если какой-то компонент выпадает, то всё разваливается. И задача наставника сделать так, чтобы за него бились. Выходили на поле и делали невозможное. Если команда не будет за него играть, значит внутри полный разлад. Команда должна быть единым коллективом. Но так в любом виде спорта.

— Задача на следующий сезон?

— Футболисты «Сочи» должны выходить на поле и в каждом матче бороться за победу.