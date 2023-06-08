В команде Мазепина заявили, что запрет на въезд в Великобританию не влияет на судьбу иска

Команда юристов гонщика Никиты Мазепина прокомментировала решение лондонского суда, который отказал россиянину во въезде в Великобританию.

«Сегодняшнее промежуточное решение о временных мерах хоть и разочаровало нас, но не влияет на судьбу нашего иска в целом. Мы ожидаем, что иск будет рассмотрен по существу в июле, и у нас есть все основания надеяться на честный и справедливый исход», — завили в команде российского гонщика.

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

2 марта Европейский суд разрешил россиянину участвовать в автогонках, а также заключать контракты со спонсорами. При участии в гонках он будет обязан выступать под нейтральным флагом, а также подписать документ FIA о «нейтральности».

Ранее суд Лондона отказал Мазепину во въезде в Великобританию для проведения переговоров с командами «Формулы-1».