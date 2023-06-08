Bloomberg: суд отказал гонщику Мазепину во въезде в Великобританию

Суд Лондона отказал российскому гонщику Никите Мазепину во въезде в Великобританию для проведения переговоров с командами «Формулы-1».

Как сообщает Bloomberg, россиянин аргументировал необходимость въезда в страну тем, что ему нужно начать вести переговоры, иначе он пропустит следующий сезон «Формулы-1».

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

2 марта Европейский суд разрешил россиянину участвовать в автогонках, а также заключать контракты со спонсорами. При участии в гонках он будет обязан выступать под нейтральным флагом, а также подписать документ FIA о «нейтральности».

Ранее в команде Мазепина сообщили, что спортсмен обратился в суд Великобритании с намерением добиться отмены введённых против него санкций.