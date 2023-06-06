Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Формула-1» откажется от возвращения Гран-при ЮАР из-за связи страны с Россией

Короткая ссылка
Руководство «Формулы-1» приняло решение отказаться от возвращения в календарь Гран-при ЮАР из-за связи страны с Россией.
«Формула-1» откажется от возвращения Гран-при ЮАР из-за связи страны с Россией
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Racing News 365, причиной отказа от проведения Гран-при ЮАР называются тесные связи страны с Россией. Также обе страны являются членами БРИКС.

Гран-при Южной Африки последний раз проводился в 1993 году.

Руководство «Формулы-1» 25 февраля объявило об отмене российского этапа чемпионата мира из-за событий на Украине.

С 2023 года Гран-при России должна была принять трасса «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

Ранее в «Росгонках» сообщили, что «Формула-1» до сих пор не вернула промоутерский взнос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить