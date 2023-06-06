«Формула-1» откажется от возвращения Гран-при ЮАР из-за связи страны с Россией

Руководство «Формулы-1» приняло решение отказаться от возвращения в календарь Гран-при ЮАР из-за связи страны с Россией.

Как сообщает Racing News 365, причиной отказа от проведения Гран-при ЮАР называются тесные связи страны с Россией. Также обе страны являются членами БРИКС.

Гран-при Южной Африки последний раз проводился в 1993 году.

Руководство «Формулы-1» 25 февраля объявило об отмене российского этапа чемпионата мира из-за событий на Украине.

С 2023 года Гран-при России должна была принять трасса «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

Ранее в «Росгонках» сообщили, что «Формула-1» до сих пор не вернула промоутерский взнос.