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В «Росгонках» сообщили, что «Формула-1» до сих пор не вернула промоутерский взнос

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«Формула-1» до сих пор не вернула промоутерский взнос, внесённый Россией за отменённый этап в Сочи в сезоне-2022.
В «Росгонках» сообщили, что «Формула-1» до сих пор не вернула промоутерский взнос
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Thompson

«Деньги пока не вернули, мы ждём. Никаких судов нет: они сами признают факт долга. Там есть ряд объективных юридических проблем. В данном конкретном случае я бы не сказал, что «Формула-1» ведёт себя как-то некрасиво или неприлично», — цитирует гендиректора компании — промоутера Гран-при России «Росгонки» Алексея Титова «Чемпионат».

Этап чемпионата мира «Формулы-1» в России должен был пройти в сентябре 2022 года.

Руководство «Формулы-1» 25 февраля объявило об отмене российского этапа чемпионата мира из-за событий на Украине.

С 2023 года Гран-при России должна была принять трасса «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

Ранее глава «Формулы-1» заявил, что гонки в России больше не будут проводиться.

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