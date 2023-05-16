В «Росгонках» сообщили, что «Формула-1» до сих пор не вернула промоутерский взнос
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«Деньги пока не вернули, мы ждём. Никаких судов нет: они сами признают факт долга. Там есть ряд объективных юридических проблем. В данном конкретном случае я бы не сказал, что «Формула-1» ведёт себя как-то некрасиво или неприлично», — цитирует гендиректора компании — промоутера Гран-при России «Росгонки» Алексея Титова «Чемпионат».
Этап чемпионата мира «Формулы-1» в России должен был пройти в сентябре 2022 года.
Руководство «Формулы-1» 25 февраля объявило об отмене российского этапа чемпионата мира из-за событий на Украине.
С 2023 года Гран-при России должна была принять трасса «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.
Ранее глава «Формулы-1» заявил, что гонки в России больше не будут проводиться.