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Глава «Формулы-1» заявил, что гонки в России больше не будут проводиться

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Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что руководство чемпионата в будущем не собирается проводить Гран-при на территории России.
Глава «Формулы-1» заявил, что гонки в России больше не будут проводиться
  • globallookpress.com
  • © Federico Basile/Keystone Press Agency

«Несмотря на финансирование, трасса в Сочи больше не входит в план календаря. Я всегда считал, что никогда не стоит говорить «никогда», но в этом случае я могу обещать наверняка. Мы больше не будем вести с ними переговоров. Гонок в России больше не будет», — приводит слова Доменикали Ran.

Он также заявил, что деньги важны для «Формулы-1», но это не единственное, на что они обращают внимание. По его словам, если бы в руководстве смотрели только на пополнение банковского счёта, то календарь чемпионата был бы иным.

Этап чемпионата мира «Формулы-1» в России должен был пройти в сентябре 2022 года.

Руководство «Формулы-1» 25 февраля объявило об отмене российского этапа чемпионата мира из-за событий на Украине.

С 2023 года Гран-при России должна была принять трасса «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

Ранее генеральный директор промоутерской компании АНО «Росгонки», занимавшейся организацией российского этапа «Формулы-1», Алексей Титов поделился мнением о требованиях FIA к отечественным гонщикам.

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