Глава «Росгонок»: нас дискриминируют и отстраняют от спорта по национальному признаку

Генеральный директор промоутерской компании АНО «Росгонки», занимавшейся организацией российского этапа «Формулы-1», Алексей Титов поделился мнением о требованиях Международной автомобильной федерации (FIA) к отечественным гонщикам.

«Моё личное мнение — что это противозаконно и нарушает базовые принципы, прописанные в уставах абсолютно любой федерации. Берём любой документ любой спортивной организации, общества, хартии и видим, что один из первых пунктов обязательно будет гласить, что «спорт — вне политики» и любые дискриминационные действия строго запрещены», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Он отметил, что спортсменов заставляют подписывать документы, которые пропитаны политическими лозунгами, хотя мнение конкретного человека о ситуации на Украине не имеет никакого отношения к спорту. При этом глава «Росгонок» подчеркнул, что пилотов просто принуждают признать чью-то позицию.

«Прямо сейчас у нас серьёзное присутствие отечественных спортсменов на абсолютно разных международных соревнованиях — от серии Ле-Ман до чемпионата мира по ралли-рейдам. Слава богу, всем хватило ума не подписывать эти бумаги, потому что они абсолютно противозаконны. Я считаю, что здесь надо собираться с нашим Минспорта, федерацией и отстаивать интересы в международном суде. Нас дискриминируют и отстраняют от спорта только из-за того, что мы русские», — заявил Титов.

FIA приняла решение наложить пакет санкций на российских пилотов. Автогонщики из России будут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом при условии соблюдения политического нейтралитета. Более того, они будут должны подписать документ, в котором, помимо запрета на употребление слова «русский» и «Россия», необходимо будет признать солидарность с народом Украины.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят отказался подписывать декларацию FIA о политическом нейтралитете.