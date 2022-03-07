RacingnNews365: Квят отказался подписывать декларацию FIA о политическом нейтралитете

Российский пилот Даниил Квят отказался подписывать декларацию Международной автомобильной федерации (FIA) о приверженности принципам мира и политического нейтралитета, позволяющей выступать в международных гонках в нейтральном статусе.

Об этом сообщает RacingnNews365. Согласно документу, россияне могли бы выступать без флага, гимна и с официальным запретом на упоминание слова «русский».

Напомним, что перед стартом сезона Квят подписал контракт с командой G-Drive Racing. Его партнёр по команде Роман Русинов тоже отказался от требований FIA.

Квят известен по выступлениям в «Формуле-1», где он трижды добирался до подиума.

Ранее сообщалось, что российская команда G-Drive Racing пропустит сезон-2022 из-за условий FIA.