RacingnNews365: Квят отказался подписывать декларацию FIA о политическом нейтралитете
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Об этом сообщает RacingnNews365. Согласно документу, россияне могли бы выступать без флага, гимна и с официальным запретом на упоминание слова «русский».
Напомним, что перед стартом сезона Квят подписал контракт с командой G-Drive Racing. Его партнёр по команде Роман Русинов тоже отказался от требований FIA.
Квят известен по выступлениям в «Формуле-1», где он трижды добирался до подиума.
Ранее сообщалось, что российская команда G-Drive Racing пропустит сезон-2022 из-за условий FIA.