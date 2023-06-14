«Сочи» объявил о подписании защитника «Краснодара» Литвинова

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов продолжит карьеру в «Сочи».

Как сообщается в Telegram-канале клуба, срок контракта 22-летнего россиянина с сочинцами не уточняется.

Уточняется, что у «Краснодара» есть право обратного выкупа футболиста.

22-летний защитник является воспитанником краснодарского клуба. В текущем сезоне он провёл 31 матч во всех турнирах и забил три мяча.

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