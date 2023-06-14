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«Сочи» объявил о подписании защитника «Краснодара» Литвинова

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Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов продолжит карьеру в «Сочи».
«Сочи» объявил о подписании защитника «Краснодара» Литвинова
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Как сообщается в Telegram-канале клуба, срок контракта 22-летнего россиянина с сочинцами не уточняется.

Уточняется, что у «Краснодара» есть право обратного выкупа футболиста.

22-летний защитник является воспитанником краснодарского клуба. В текущем сезоне он провёл 31 матч во всех турнирах и забил три мяча.

Ранее Колосков назвал примитивным футбол в суперфинале Кубка России ЦСКА — «Краснодар».

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