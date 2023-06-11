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Колосков назвал примитивным футбол в суперфинале Кубка России ЦСКА — «Краснодар»

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Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков дал понять, что был разочарован качеством игры столичного ЦСКА и «Краснодара» в суперфинале Кубка страны.
Колосков назвал примитивным футбол в суперфинале Кубка России ЦСКА — «Краснодар»
  • РИА Новости

«Более скучного финала в своей жизни не видел. Абсолютно примитивный футбол, который не похож на современный. Не понравились абсолютно все. Я такой игры даже не видел по ходу сезона РПЛ», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Джон Кордоба (50-я). 

В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу.

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