Колосков назвал примитивным футбол в суперфинале Кубка России ЦСКА — «Краснодар»
- РИА Новости
«Более скучного финала в своей жизни не видел. Абсолютно примитивный футбол, который не похож на современный. Не понравились абсолютно все. Я такой игры даже не видел по ходу сезона РПЛ», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».
В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Джон Кордоба (50-я).
В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.
Ранее сообщалось, что ЦСКА восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу.