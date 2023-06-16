Бородавко сомневается в успешности проведения Игр БРИКС в год Олимпиады

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил мнение, что проведение в России спортивных Игры БРИКС в 2024 году будет малореально из-за Олимпиады в Париже.

«Для спортсменов главным стартом является Олимпиада. Я думаю, Игры стран БРИКС не самая лучшая идея. Конечно, мы можем попытаться пригласить, но я думаю, что это малоосуществимо, потому что все спортсмены той же самой Бразилии мечтают выступать на Олимпийских играх», — цитирует Бородавко РИА Новости.

БРИКС — объединение пяти стран, в которое входят Бразилия, Китай, Россия, Индия и Южно-Африканская Республика. 2 мая министр спорта РФ Олег Матыцин предложил провести Игры БРИКС в 2024 году.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

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