Левитин: мы находимся в олимпийской семье, и большинство стран мира нас поддерживают

Помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин объяснил значение суверенитета в спорте.

«Суверенитет в спорте — это общедоступность, спорт вне политики. Мы находимся в олимпийской семье, и большинство стран мира нас поддерживают. Ещё больше спортсменов из других стран сплотились вокруг нас», — цитирует Левитина «Матч ТВ».

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом МОК и будут называться «нейтральными атлетами». Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отреагировал на новость о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже на тех же условиях, какие предусмотрены для команды беженцев.





