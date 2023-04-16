Сальников рассказал, что участие российских пловцов в Азиатских играх остаётся под вопросом

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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал об участии российских пловцов в Азиатских играх.
Сальников рассказал, что участие российских пловцов в Азиатских играх остаётся под вопросом
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  • © Stephen Frink

«Изначально нам сообщили, что все условия будут рассматривать после заявления Баха. Заявление сделано, но пока нам ничего не предоставили. Мы не отказываемся, вопрос в том, насколько будут приемлемыми критерии допуска», — приводит слова Сальникова ТАСС.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее Сальников назвал практически невыполнимыми условия МОК по допуску российских спортсменов.

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