Сальников рассказал, что участие российских пловцов в Азиатских играх остаётся под вопросом

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал об участии российских пловцов в Азиатских играх.

«Изначально нам сообщили, что все условия будут рассматривать после заявления Баха. Заявление сделано, но пока нам ничего не предоставили. Мы не отказываемся, вопрос в том, насколько будут приемлемыми критерии допуска», — приводит слова Сальникова ТАСС.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Сальников назвал практически невыполнимыми условия МОК по допуску российских спортсменов.