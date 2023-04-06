Сальников назвал практически невыполнимыми условия МОК по допуску российских спортсменов

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников раскритиковал условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов.

«Позиция у нас следующая — мы за то, чтобы олимпийская хартия была одинакова для всех, неизбирательная. Спортсмены чувствуют себя обделёнными, потому что им предоставляют условия, которые практически невыполнимы. Я думаю, что никто не будет участвовать при таких условиях», — цитирует Сальникова «Спорт-Экспресс».

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что Международная федерация фехтования (FIE) попросила составить список спортсменов с принадлежностью к клубам и ведомствам.