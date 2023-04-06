В Международной федерации фехтования попросили россиян указать принадлежность к клубам

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что Международная федерация фехтования (FIE) попросила составить список спортсменов с принадлежностью к клубам и ведомствам.

«Это сделано только для того, чтобы соблюсти рекомендации МОК. Укажем в списке принадлежность к ЦСКА и «Динамо». Как есть, так и напишем», — приводит слова Мамедова РИА Новости.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Мамедов высказался об отмене этапа Кубка мира по фехтованию в Польше.