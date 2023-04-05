Мамедов об отмене турнира в Польше: важно, чтобы не препятствовали приезду наших спортсменов

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался об отмене этапа Кубка мира по фехтованию в Польше.
Мамедов об отмене турнира в Польше: важно, чтобы не препятствовали приезду наших спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Max Chernishev / 500px

«Если отказалась Польша, значит будет другой город, какая-то другая страна подаст заявку на проведение этого турнира. Дело не в нашем желании участвовать. Важно, чтобы никто не препятствовал приезду наших спортсменов», — приводит слова Мамедова РИА Новости.

Этап Кубка мира должен был пройти с 21 по 23 апреля в Познани. Турнир является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что россияне смогут принять участие в этапе Кубка мира в Познани, если подпишут заявление о несогласии с СВО.

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