Мамедов об отмене турнира в Польше: важно, чтобы не препятствовали приезду наших спортсменов

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался об отмене этапа Кубка мира по фехтованию в Польше.

«Если отказалась Польша, значит будет другой город, какая-то другая страна подаст заявку на проведение этого турнира. Дело не в нашем желании участвовать. Важно, чтобы никто не препятствовал приезду наших спортсменов», — приводит слова Мамедова РИА Новости.

Этап Кубка мира должен был пройти с 21 по 23 апреля в Познани. Турнир является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что россияне смогут принять участие в этапе Кубка мира в Познани, если подпишут заявление о несогласии с СВО.