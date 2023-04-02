Польша допустит россиян на этап Кубка мира по фехтованию, если они подпишут заявление о несогласии с СВО
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Польской федерации фехтования.
Атлеты также должны будут подать письменное заявление, в котором укажут, что соответствуют правилам нейтралитета и не являются военнослужащими.
Кроме того, во время соревнований будет запрещено вывешивать флаги, воспроизводить гимны и демонстрировать национальные цвета России и Белоруссии.
Этап Кубка мира пройдёт в Познани с 21 по 23 апреля.
Ранее сообщалось, что россиянин Вадим Анохин выиграл международный турнир по фехтованию на шпагах в Казани.