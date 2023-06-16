«Каждый человек заслуживает внимания»: Мазепин — о помощи спортсменам, создании внутренних серий и санкциях

Наложенные на российских спортсменов санкции — временные меры. Об этом в интервью RT заявил автогонщик Никита Мазепин. Также 24-летний спортсмен рассказал о деятельности собственного фонда помощи коллегам, оценил идею создания внутренних серий на болидах отечественного производства и объяснил, почему стоит инвестировать в детей.

— Ваше нынешнее участие в ПМЭФ неслучайно: прошёл год с начала работы благотворительного фонда «Мы выступаем как один», который вы организовали. Давайте по порядку: чего смогли достичь за это время?

— В июне 2022-го на просторах ПМЭФ официально запустили его работу. За прошедшие 12 месяцев набрали большую базу подопечных и тех, кто за ними наблюдает — кураторов. На данный момент у нас 77 человек. Из четырёх направлений можно выделить образовательную поддержку, поскольку это инвестиция в себя. Пожалуй, это самое дорогое и грустное, что есть у атлетов. На своём примере могу сказать: времени на всё не хватает. К сожалению, учёба страдает. Поэтому первым делом, закончив карьеры, спортсмены пытаются получить знания и далее применять их.

— А способен ли любительский спорт стать инвестицией в себя?

— Безусловно. Он в большинстве регионов нашей страны является ещё и значимым социальным лифтом.

Кроме того, спорт всегда связан со здоровым образом жизни, который помогает оставаться активным. Конечно, инвестиции такого формата помогают мотивировать себя. На собственном примере знаю, не всегда хочется вставать в 8 утра и идти на тренировку или есть правильную, но не самую вкусную еду. Но в долгосрочной перспективе это принесёт дивиденды, как говорят на экономическом форуме.

— Если возвратиться к деятельности фонда, был ли случай, который вас тронул или удивил больше других?

— Примеров много, и каждый из них — уникальный. Занимаясь благотворительностью, всегда важно помнить, что ты работаешь не с цифрами, а с людьми. Каждый человек заслуживает внимания. Как я уже сказал, мы помогаем большому количеству олимпийцев и паралимпийцев. Чей случай больше тронул — вопрос риторический, поскольку тяжело всем. Все они — спортсмены, которые были лучшими в своих сферах. И остаются лучшими, просто не имеют возможности это демонстрировать.

У нас в фонде есть замечательная девочка, чьё имя называть я не могу. Человек восемь лет готовился к старту на Паралимпиаде. Сначала у неё не вышло выступить в Сочи. Спустя четыре года она всё же отправилась в Пекин. Перелёт был долгий, по пути забирали других членов сборной страны. И уже на утро она и другие спортсмены узнали, что не допущены. Получилось, литры пролитых на занятиях пота и крови оказались ненужными. Продолжать соревноваться ей не позволяет возраст. Что делать? Образование. Инвестиция в себя.

— Вы всегда достаточно сдержанно высказывались по поводу санкций, наложенных на отечественных атлетов. Но спустя год, когда пообщались с огромным количеством коллег, убедились в том, что спорт и политика должны идти порознь?

— Очень много было сказано на тему того, как должно быть. Но это лишь теория, и на практике она не всегда работает. Конечно, спорт и политика всегда были связаны друг с другом. Спорт — это огромный рычаг для того, чтобы и привлечь инвестиции, и увеличить турпоток, и показать страну с новой стороны, как это сделала Саудовская Аравия, приняв этап «Формулы-1».

Но атлеты разных национальностей ничем не отличаются. В конце концов, либо я быстро еду за рулём болида, либо кто-то, допустим, хорошо бежит. Мы соревнуемся в наших профессиональных качествах. И когда проводятся чемпионаты мира по разным видам, там должны стартовать лучшие и мотивировать молодое поколение. Нужно допускать всех, а, следовательно, разводить политику и спорт по разным углам.

— В то же время санкции позволяют заниматься тем, на что раньше не всегда хватало времени и средств — развивать внутренние соревнования, создавать конкурентную среду, совершенствовать условия…

— Это палка о двух концах. Сегодня ты можешь выиграть национальное первенство и твой результат будет соответствовать уровню призёров чемпионата мира. У нас во многих дисциплинах собраны атлеты, которые в более сложной борьбе занимают первые места на этих турнирах. Ребятам приходится непросто, и соревнования, проводимые внутри страны, очень конкурентоспособны. Где-то обидно, что в них участвуют только россияне, поскольку они заслуживают большего внимания. Но я надеюсь, что всё это — временные меры. Я оптимист. Верю, что если сегодня тебе тяжело, то завтра станет легче.

— Автоспорт для многих всегда оставался вещью в себе, потому что позволить себе им заниматься могут далеко не все. У вас есть понимание, за счёт чего можно повысить интерес к гонкам в стране?

— Всегда хочется большего. И так с любым видом. Например, футбол в стране популярен. Он доступен и давно развивается. И Россия ассоциируется с какими-то достойными результатами. Автоспорт же — сам по себе молодой, и для того, чтобы его популяризовать, в стране необходимо проводить соревнования. Данный процесс начался только в 2015-м, когда Сочи впервые принял этап «Формулы-1». Я был там и лично наблюдал ту огромную трансформацию, которая произошла за семь лет, пока я сам не стартовал на Гран-при России в качестве пилота. Мероприятие привлекало большое количество туристов, в том числе иностранных. Все хотели приехать и посмотреть на это шоу. Считаю, мы придерживались правильного вектора, и в будущем необходимо к нему вернуться. А когда это случится, обсудим возможности для улучшения.

Мазепин — о развитии автоспорта в стране

— Сейчас идёт разработка отечественного болида. Говорят и о создании внутренней серии по примеру «Формулы-1» на российских автомобилях. Как относитесь к подобным задумкам?

— Наверное, это нужно. В любом виде лучше иметь возможность стартовать, чем не иметь её. Но для меня, как человека, 18 лет занимавшегося автогонками, выступать где-то помимо чемпионата мира — потеря с профессиональной точки зрения. Меня это не мотивирует. Но здорово, когда молодые ребята получают возможность соревноваться. Вы инвестируете в детей сегодня, а спустя 20 лет получите чемпионов мира и представителей нашей страны на мировой арене.

— Как относитесь к созданию российско-китайской серии?

— Такую гонку уже проводили. Классический «Шёлковый путь», который я очень хотел проехать, до закрытия Китая из-за коронавируса, стартовал в Астрахани и заканчивался в Шанхае. Маршрут крутой и очень красивый. А в детстве, когда занимался картингом, рос вместе с Гуаньюй Чжоу, который недавно тоже пробился в «Формулу-1». Хороший и быстрый парень. Сейчас поддерживаю всех ребят, с которыми начинал, вне зависимости от национальности.

— В прошлом году вы разрушали стереотипы: приняли участие в «Шёлковом пути» и сходу выиграли его в классе мотовездеходов, финишировали четвёртым в ледовых гонках на КАМАЗах, дебютировали за диджейским пультом, поднялись на Килиманджаро. Это как раз подпитывает вас энергетически?

— Старюсь жить сегодняшним днём. Для этого требуется чётко понимать: что ты хочешь делать, чтобы быть счастливым и получать удовольствие. У меня получается.