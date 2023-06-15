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Борис Ротенберг: в планах сделать свой Ле-Ман

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Онователь SMP Racing Борис Ротенберг рассказал о желании создать серию гонок на выносливость на одинаковых экземплярах машин.
Борис Ротенберг: в планах сделать свой Ле-Ман
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Планируем провести в Сочи гонку в следующем году между Играми Будущего и фестивалем молодёжи. Мы туда привезём как можно больше BR03, что успеем сделать. Пока собрано четыре машины.

Конечно, была идея организовать монокубок. Но нужны пилоты, длительное тестирование. К тому же машина модернизируется, облегчается. Процесс идёт, но пока монокубок — вопрос будущего.

Однако идей много. Так, недавно под Петербургом на трассе «Игора Драйв» организовали соревнования Endurance SMP Racing: четырёх- и шестичасовые гонки. И в планах сделать свой Ле-Ман или там, или в Сочи», — сказал Ротенберг в интервью RT.

Ранее Ротенберг рассказал, насколько сильно пострадал российский автоспорт в условиях санкций.

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