Борис Ротенберг: в планах сделать свой Ле-Ман

Онователь SMP Racing Борис Ротенберг рассказал о желании создать серию гонок на выносливость на одинаковых экземплярах машин.

«Планируем провести в Сочи гонку в следующем году между Играми Будущего и фестивалем молодёжи. Мы туда привезём как можно больше BR03, что успеем сделать. Пока собрано четыре машины.

Конечно, была идея организовать монокубок. Но нужны пилоты, длительное тестирование. К тому же машина модернизируется, облегчается. Процесс идёт, но пока монокубок — вопрос будущего.

Однако идей много. Так, недавно под Петербургом на трассе «Игора Драйв» организовали соревнования Endurance SMP Racing: четырёх- и шестичасовые гонки. И в планах сделать свой Ле-Ман или там, или в Сочи», — сказал Ротенберг в интервью RT.

Ранее Ротенберг рассказал, насколько сильно пострадал российский автоспорт в условиях санкций.