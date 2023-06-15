Борис Ротенберг ответил, насколько сильно пострадал российский автоспорт в условиях санкций

Онователь SMP Racing Борис Ротенберг ответил на вопрос, насколько сильно пострадал российский автоспорт в условиях санкций.

«В 2012 году я основал SMP Racing — команду, которая участвовала в соревнованиях, и параллельно BR Engineering для разработки российских гоночных автомобилей. Первая машина создавалась вместе с итальянским конструктором Паоло Катоне. Наши ребята, которые остаются в компании, также с ним сотрудничали, набирались опыта. И это был российский автомобиль. Мы уже тогда пытались поставить свои комплектующие: тяги, сиденья, много всего прочего. Хотя большая часть, конечно, оставалась импортной. Наш прототип класса LM P2 практически никому не проигрывал.

Потом мы решили подняться выше. И построили BR01, её произвела итальянская Dallara. Это компания, которая строит практически все спортивные машины: GT, «Формула-1», «Формула-2». У них огромный цех и есть гигантский симулятор, на который можно ставить готовый автомобиль и пробовать её практически на всех трассах.

Мы открыли там свой цех, куда приезжали наши специалисты. Отправляли туда студентов, чтобы они учились. И собирали машину. Она, в принципе, не проигрывает никому. И то, что нас в 2019 году на «24 часах Ле-Мана» объехали две гибридные Toyota, — не страшно. Поскольку Toyota — это огромный завод. И много миллионов тратится, чтобы создать один автомобиль. Мы пришли третьими, а среди негибридных машин и вовсе стали первыми, потому что у нас турбинный двигатель», — сказал Ротенберг в интервью RT.

Ранее Борис Ротенберг высказался о желании полузащитника клуба Кристиана Нобоа получить российское гражданство.