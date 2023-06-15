Ротенберг оценил желание Нобоа получить российское гражданство

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о желании полузащитника клуба Кристиана Нобоа получить российское гражданство.

«Меня спросили, я говорю, если есть такое решение, я приму это с распростёртыми объятиями и скажу ему, что он молодец. На самом деле движений никаких в этом направлении нет», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

В нынешнем сезоне Нобоа забил 11 мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «Сочи». 19 января в клубе сообщили о продлении контракта с эквадорским футболистом по схеме «1 + 1».

Ранее Нобоа высказался о получении российского гражданства.