Нобоа: я отдал все нужные документы для получения гражданства РФ

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о получении российского гражданства.

«Российское гражданство? Не знаю, когда всё будет готово. Я отдал все нужные документы для получения российского гражданства. Теперь просто жду», — приводит слова Нобоа «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Нобоа забил 11 мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «Сочи». 19 января в клубе сообщили о продлении контракта с эквадорским футболистом по схеме «1 + 1».

Ранее Борис Ротенберг сообщил, что в следующем сезоне главным тренером «Сочи» будет Хохлов.