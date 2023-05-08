Борис Ротенберг сообщил, что в следующем сезоне главным тренером «Сочи» будет Хохлов
- РИА Новости
«Кто будет главным тренером в следующем сезоне? Хохлов», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».
Матч на стадионе «РЖД Арена» завершился со счётом 3:0.
В составе «Локомотива» мячи забили Наир Тикнизян, Артём Карпукас и Вильсон Изидор.
«Локомотив» набрал 35 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Сочи» 34 очка и десятая позиция.
10 апреля Бердыев принял решение покинуть клуб. Исполняющим обязанности главного тренера стал Хохлов.
Ранее в «Сочи» рассказали о процессе получения гражданства РФ Нобоа.