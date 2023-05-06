В «Сочи» рассказали о процессе получения гражданства РФ Нобоа
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«Сейчас Кристиан Нобоа делает вид на жительство, а потом уже паспорт в порядке очереди. Если будет нужна помощь, то клуб ему поможет», — цитирует Торосяна «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Нобоа забил 11 мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «Сочи». 19 января в клубе сообщили о продлении контракта с эквадорским футболистом по схеме «1 + 1».
Ранее нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал, что не против получить российское гражданство.