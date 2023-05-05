Камано — о российском гражданстве: если предоставится такая возможность, я буду рад

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал, что не против получить российское гражданство.

«Российский паспорт? Почему бы и нет. Если предоставится такая возможность, я буду рад. Чувствую ли в душе себя русским? Да, конечно. Мне здесь всё нравится, со мной прекрасно обращаются и в команде, и в городе», — приводит слова Камано Sport24.

В текущем сезоне форвард провёл за столичный клуб 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что Сильянов вернётся в московский клуб из аренды в «Ростове».