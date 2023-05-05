В «Локомотиве» сообщили, что Сильянов вернётся в московский клуб из аренды в «Ростове»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов, который был арендован «Ростовом», вернётся в столичный клуб по истечении соглашения.

«На сегодняшний день действительно истёк срок, когда «Ростов» мог воспользоваться опцией выкупа защитника Сильянова. Таким образом, согласно арендному соглашению, после окончания сезона футболист Сильянов возвращается в расположение «Локомотива», — говорится в заявлении.

22-летний защитник в текущем сезоне провёл за ростовский клуб 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. В составе «Локомотива» футболист стал обладателем Кубка России 2021 года.

«Ростов» с 50 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице. «Локомотив» с 32 очками занимает десятую позицию.

Ранее нападающий «Локомотива» Франсуа Камано заявил, что хочет выиграть титул перед уходом из клуба.