Камано заявил, что хочет выиграть титул перед уходом из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано заявил, что хочет выиграть титул перед уходом из клуба.

«Хочу ли выиграть титул перед уходом из «Локомотива»? Безусловно», — приводит слова Камано Sport24.

В текущем сезоне «Локомотив» набрал 32 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Камано сыграл за команду 33 матча, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локо» Михаил Галактионов вошёл в список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в апреле.