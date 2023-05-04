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Камано заявил, что хочет выиграть титул перед уходом из «Локомотива»

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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано заявил, что хочет выиграть титул перед уходом из клуба.
Камано заявил, что хочет выиграть титул перед уходом из «Локомотива»
  • РИА Новости

«Хочу ли выиграть титул перед уходом из «Локомотива»? Безусловно», — приводит слова Камано Sport24.

В текущем сезоне «Локомотив» набрал 32 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Камано сыграл за команду 33 матча, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локо» Михаил Галактионов вошёл в список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в апреле.

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