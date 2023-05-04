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Галактионов вошёл в список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

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Российская премьер-лига (РПЛ) назвала номинантов на приз лучшему тренеру по итогам апреля.
Галактионов вошёл в список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в апреле
  • РИА Новости

На награду претендуют наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак, тренер «Ростова» Валерий Карпин, а также специалист ЦСКА Владимир Федотов, из «Спартака» — Гильермо Абаскаль и из «Локомотива» — Михаил Галактионов. 

Лучший тренер будет выбран по итогам трёх голосований.

В таблице чемпионата России лидирует «Зенит» с 61 очком, на втором месте «Ростов» с 50 очками, «Спартак» расположился на третьем (49), ЦСКА — на четвёртом (48), «Локомотив» — на десятом (32).

Ранее бывший тренер молодёжного ЦСКА Александр Гришин высказался о победе армейского клуба над «Уралом» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.

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