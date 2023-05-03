Гришин: для ЦСКА сейчас Кубок России важнее серебряных медалей РПЛ

Бывший тренер молодёжного ЦСКА Александр Гришин высказался о победе армейского клуба над «Уралом» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.

«В командной игре ЦСКА сегодня выглядел лучше, чем «Урал», потому что екатеринбуржцы не предложили ничего интересней длинных передач, надеясь на ошибку обороны армейцев. Поэтому победа сегодня заслуженная.

Что касается игры Медины, то он привык к новой для него позиции за эти три матча, сегодня забил красивый гол. Так что можно сказать, что эта задумка Владимира Федотова — поставить его на позицию левого инсайда — себя полностью оправдала.

В целом ЦСКА сейчас идёт очень хорошо: девять игр, семь побед и две ничьи. В чемпионате уже всё ясно: «Зенит» — чемпион России. И, на мой взгляд, нашим ребятам нужно сосредоточиться на победе в Кубке России. Слишком давно красно-синие не брали трофеи, поэтому Кубок сейчас важнее серебряных медалей в РПЛ», — сказал Гришин RT.

Ранее Гришин назвал «телевизионным» пенальти, поставленный в ворота ЦСКА в матче Кубка России.