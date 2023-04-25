Фонд гонщика Мазепина обратился к президенту МОК Баху с открытым письмом

Благотворительный фонд российского гонщика Никиты Мазепина выступил с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Уважаемый президент, миссия олимпийского движения — объединение всего мира. Основополагающий принцип, согласно которому спорт должен был нейтральным. Заложенные в хартии принципы не позволяют какой-либо дискриминации: по национальному признаку, половой ориентации, вероисповеданию и так далее. Именно поэтому ни один спортсмен не должен быть отстранен из-за принадлежности к какой-либо сборной», — говорится в письме.

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

2 марта Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в автогонках.

Ранее Мазепин сообщил, что готов к возвращению в «Формулу-1» в случае снятия с него санкций.